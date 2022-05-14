14 Мая 2022 17:31

Средства с арестованных счетов «Оператора РОП» направят на льготные автокредиты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сняты наложенные аресты со счетов ТОО «Оператор РОП», которое занималось утилизационным сбором. Часть суммы в 100 млрд тенге направили на льготное автокредитование. Об этом сообщил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате принятых совместно с Антикоррупционной службой мер сняты ранее наложенные аресты со счетов ТОО «Оператор РОП» на 198 млрд тенге. Из этой суммы 100 млрд тенге Правительство направило на льготное автокредитование, остальные средства – на другие соцпроекты», – написал Берик Асылов на своей странице в Twitter.

Льготное автокредитование начнется в Казахстане 16 мая. Казахстанцы смогут получать автокредиты под 4%.

11 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора «Оператором РОП» и переложить полномочия на государственную организацию.

Позже новым оператором по утильсбору был определен АО «Жасыл Даму».

Сообщалось, что по подозрению в совершении коррупционных случаев был задержан председатель правления ТОО «Оператор РОП». Бывший гендиректор компании подозревается в хищении более 20 млрд тенге.

В апреле стало известно о задержании бывшего управляющего директора ТОО «Оператор РОП». Его подозревают в хищении свыше 13 млрд тенге путем установления завышенной стоимости утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств. Подозреваемый незаконно перечислил деньги в ТОО RecyclingCompany, тем самым причинив ущерб государству в лице АО «Жасыл Даму» (правопреемник ТОО «Оператор РОП»).