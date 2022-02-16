Средства недропользователей на исследования: отсутствие контроля отмечают мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отсутствие контроля за многомиллиардными средствами недропользователей, отчисляемых на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы отметила депутат Мажилиса Парламента РК Гульнара Бижанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нет должного контроля со стороны министерств-кураторов за прозрачным распределением и эффективным использованием многомиллиардных средств недропользователей, отчисляемых на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», - сказала Гульнара Бижанова, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра.

Мажилисмен отметила, что недропользователями под видом научного исследования в основном выполняются работы производственного характера, о чем свидетельствует отсутствие прорывных результатов научных работ в сфере добычи и переработки полезных ископаемых.

«Средства НИОКР распределяются непрозрачно и не доходят до отечественной науки в полном объеме, что и было отмечено Главой государства в Послании 1 сентября 2020 года. Перед Правительством была поставлена задача - обеспечить централизацию сбора и распределение данных средств через бюджет, исходя из общенациональных научных приоритетов. Сейчас Правительством разрабатывается механизм для распределения и мониторинга отчислений средств на НИОКР. В основу принято предложение Фонда «Самрук-Казына». Заключается оно в создании Центра научно-технологических инициатив за счёт отчислений на НИОКР его дочерних организаций», - пояснила Гульнара Бижанова.

Однако, по ее словам, при этом остается непонятным- каким образом будут аккумулироваться и распределяться средства остальных недропользователей.

«Более того, в виду недавно озвученной Главой государства конструктивной критики в отношении системы закупок Фонда «Самрук-Казына» полагаем, что данное предложение несовместимо с принципом обеспечения честной конкуренции. Сохраняется негативный опыт метода закупа из одного источника у аффилированных к недропользователю организаций. Особое внимание стоит уделить недропользователям с иностранным участием, которые размещают заказы на НИОКР в собственные зарубежные институты, уводя деньги нашей страны и развивая науку своей!» - подчеркнула Гульнара Бижанова.

Учитывая изложенное, депутаты просят Правительство:

1. Предоставить информацию о комплексном анализе деятельности недропользователей, отчисляющих средства на НИОКР за последние три года в разрезе компаний. О принятых мерах по неисполненным обязательствам компаний;

2. Создать единую цифровую площадку для проведения конкурсных процедур на размещение заказов НИОКР и контроля обязательств недропользователей Министерствами кураторами (МЭ, МИИР, МОН РК);

3. Решить вопрос об обязательной постановке проектов на учет в Министерство образования и науки, а также публикации в открытом доступе научных результатов проектов и затраченных на их реализацию средств.