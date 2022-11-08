Средства на зимнее содержание автодорог увеличат в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КОСТАНАЙ - На содержание автомобильных дорог местного значения в этом году в Костанайской области предусмотрено 1,5 млрд тенге. Но этой суммы, как оказалось, недостаточно. На зимнее содержание дорог управление пассажирского транспорта и автодорог запросило еще 86 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя профильного ведомства Олжаса Нургалиева, из 1,5 млрд тенге выделенных средств на зимнее содержание до конца года предусмотрено 342 млн тенге. Но этих средств, по словам главы управления, недостаточно. На содержание автомобильных дорог районного значения из бюджетов районов выделяются суммы всего от 39 до 154 тысяч тенге в год на обслуживание 1 км автодорог.

«По итогам зимнего содержания автодорог районного значения в феврале, после прохождения обильного снегопада, в ряде регионов возникли трудности в расчистке подъездных путей к населенным пунктам. В отдельных населенных пунктах транспортное сообщение отсутствовало более 10 дней, у жителей села закончились продукты питания и отсутствовала медицинская помощь. В связи с этим возникла социальная напряженность. Данные факты зачастую связаны с недостаточным финансированием, слабой укомплектованностью специализированной дорожной техникой обслуживающих организаций, а также отсутствием обновления материально-технической базы. В этой связи, с целью качественного содержания автодорог районного значения общей протяженностью 5 433 км в период январь-март 2023 года, прошу рассмотреть возможность дополнительного финансирования из средств областного бюджета в сумме 86 млн тенге»,- озвучил в ходе аппаратного совещания свой запрос О. Нургалиев.

Он также отметил эффективность установленных ранее снегозадерживающих сооружений вдоль снегозаносимых участков автодороги «Аулиеколь-Жалдама» протяженностью 3 км, а также в селе Карасу протяженностью 2 км.

«По итогам прошедших двух зимних сезонов эти сооружения позволили обеспечить безопасное и бесперебойное движение автотранспортных средств, а также сэкономить затраты на зимнее содержание. В этой связи прошу поддержать устройство снегозадерживающих сооружений вдоль автодорог областного значения в 2023 году», - добавил О. Нургалиев.

В целом, в этом году содержание автодорог областного значения обеспечат 11 подрядных дорожных организацией, 269 единиц снегоочистительной техники. Также в регионе полностью заготовлены противогололедные материалы, на автомобильных дорогах областного значения обустроено 10 обогревательных пунктов.

По итогам совещания аким области Архимед Мухамбетов поддержал вопрос с дополнительным финансированием предлагаемых инициатив ведомства.



