1 Июня 2022 13:50

Средства на охрану здоровья детей увеличили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году увеличен объем средств, выделенных на охрану здоровья детей. Об этом сегодня на заседании Правительства сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Года ребенка Минздрав увеличил финансирование по нескольким направлениям охраны здоровья детей. В частности, объем финансирования, направленного на профилактические осмотры детей, увеличился на 54% - с 10,9 млрд тенге до 16,8 млрд тенге. Общий объем финансирования, направленного на школьную медицину, увеличился с 22,2 млрд тенге до 27,5 млрд тенге. На оказание стоматологической помощи детям выделено 28,1 млрд тенге. Это на 24,5% больше, чем в 2021 году», - сказала министр.

Согласно озвученным данным, впервые на дополнительный аудиологический скрининг выделено более 5 млрд тенге.

«Министерством реализуется программа оказания ортодонтической помощи детям из малообеспеченных семей. В 2022 году выделенная на эти цели сумма увеличилась в 5,6 раза и составила 5 млрд тенге. С введением системы обязательного социального медицинского страхования финансирование медицинской реабилитации в целом увеличилось в 7 раз. Из них на детей в 2021 году выделено более 11,4 млрд тенге, в 2022 году - 15,2 млрд тенге», - проинформировала Ажар Гиният.

По словам министра, принимаемые меры позволят увеличить охват качественным дородовым наблюдением беременных женщин до 80 процентов; увеличить охват проактивным наблюдением детей первого года жизни до 75 процентов; предотвратить развитие тяжелых осложнений и неблагоприятные исходы до 10 процентов; повысить доступность медицинской реабилитации, в том числе впервые для детей раннего возраста, до 50 процентов; благодаря программе «Аңсаған саби» родится около 2,5 тысяч долгожданных детей.



