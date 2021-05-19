Средства на 50 образовательных грантов выделили из бюджета СКО
На брифинге руководитель управления образования Гульмира Каримова сообщила, что деньги выделили из местного бюджета на гранты по востребованным для региона специальностям. В частности, на «общую медицину» - 20 грантов, «ветеринарию» - 15 грантов. И по пять грантов на специальности «технология производства продуктов животноводства», «агрономия», «образование». Ранее 75 грантов акима области выделялись в 2018 году.
«В связи с повышением престижа профессии учителя, в этом году повысился и проходной балл на педагогические специальности. Если два года назад проходной балл на педагогические специальности был 50 баллов, в прошлом году – 70, то в этом году поднялся до 75», - добавила Г. Каримова.
Буквально недавно аким области Кумар Аксакалов поручал рассмотреть вопрос выделения грантов на специальность «ветеринария» из-за дефицита кадров в этой отрасли.