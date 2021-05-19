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    10:08, 19 Май 2021 | GMT +6

    Средства на 50 образовательных грантов выделили из бюджета СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области выделили средства на 50 образовательных грантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге руководитель управления образования Гульмира Каримова сообщила, что деньги выделили из местного бюджета на гранты по востребованным для региона специальностям. В частности, на «общую медицину» - 20 грантов, «ветеринарию» - 15 грантов. И по пять грантов на специальности «технология производства продуктов животноводства», «агрономия», «образование». Ранее 75 грантов акима области выделялись в 2018 году.

    «В связи с повышением престижа профессии учителя, в этом году повысился и проходной балл на педагогические специальности. Если два года назад проходной балл на педагогические специальности был 50 баллов, в прошлом году – 70, то в этом году поднялся до 75», - добавила Г. Каримова.

    Буквально недавно аким области Кумар Аксакалов поручал рассмотреть вопрос выделения грантов на специальность «ветеринария» из-за дефицита кадров в этой отрасли.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Образование
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