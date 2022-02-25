Средства из республиканского бюджета выделены на развитие 12 сел Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «Ауыл - ел бесігі» в 2022 году из республиканского бюджета выделено 5,4 млрд тенге на реализацию 18 проектов. Данные средства будут направлены на развитие 12-ти сел области. Об этом сообщила заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области Айнур Ертилиева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Из 18 проектов 11 направлены на социальные сферы, остальные -на объекты жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры. Так, планируется строительство 6 спортивных залов в селах Жынгылды, Баутино, Боранкул, тенге, Бейнеу, Умирзак. Это также строительство Дома культуры в селе С. Шапагатова, пристроек к школам Куйкен, Атамекен в селе Бейнеу, к школе имени Абдыхаликова в селе Акшукур, врачебной амбулатории в селе Рахат. В Мунайлинском районе предусматривается строительство уличного освещения на автомобильной дороге от Адайской автобазы до села Баянды, в этом списке также строительство ячеек высокого напряжения в селе Бейнеу. Кроме того, ведется строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селах Жынгылды, Умирзак, Акжигит, Курык», - рассказала Айнур Ертилиева.

По ее словам, дополнительно 2,9 млрд тенге выделены на реализацию 7 социальных проектов еще в 9 селах. Бюджетная заявка направлена в Министерство национальной экономики. Это спортивный зал, Дом культуры, пристройка к школе, строительство сельских клубов.

«В результате реализации проектов в сельских населенных пунктах будет создано 277 рабочих мест (57 постоянных, 220 временных), повысится качество услуг социальной сферы, что будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения», - сказала Айнур Ертилиева.

По ее информации, в 2019-2021 годах в рамках программы «Ауыл - ел бесігі» было выделено 10,6 млрд тенге, реализовано 96 проектов в 18 селах.

В селе Шетпе введены в эксплуатацию центральная библиотека, Дом культуры в селе Рахат, врачебная амбулатория в селе Кызылсай, физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 мест в селе Акшукур, подведены инженерные сети к средней общеобразовательной школе на 600 учащихся в селе Акшукур.

В целом обеспеченность внутрипоселковых дорог твердым покрытием выросла с 22,3% до 27,8% (190 км). Создано 909 рабочих мест (89 постоянных, 820 временных), в бюджет поступили 1,1 млрд тенге в виде налогов.