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    20:53, 20 Март 2024 | GMT +6

    Средства гигиены и кресло-коляски выдали умершим жителям Кокшетау

    инвалидность
    Фото: Kazinform

    В Кокшетау технические вспомогательные средства для инвалидов на сумму более 2 млн тенге были выданы умершим лицам. Нарушения выявили в ходе анализа, проведенного прокуратурой областного центра, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, в Кокшетау провели анализ состояния законности при обеспечении техническими вспомогательными средствами и различными услугами лиц с инвалидностью.

    — Установлено, что более 2000 средств гигиены, прогулочные кресло-коляскии и другие индивидуальные средства на сумму свыше 2 млн тенге предоставлены умершим лицам. Приняли их дети, — пояснили в ведомстве.

    Все выделенные незаконно специальные средства были возвращены в собственность государства, а после распределены среди нуждающихся лиц с инвалидностью.

    Теги:
    Борьба с коррупцией Закон и право Регионы Казахстана Инвалиды Кокшетау
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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