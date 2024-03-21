Средства гигиены и кресло-коляски выдали умершим жителям Кокшетау

В Кокшетау технические вспомогательные средства для инвалидов на сумму более 2 млн тенге были выданы умершим лицам. Нарушения выявили в ходе анализа, проведенного прокуратурой областного центра, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, в Кокшетау провели анализ состояния законности при обеспечении техническими вспомогательными средствами и различными услугами лиц с инвалидностью.

— Установлено, что более 2000 средств гигиены, прогулочные кресло-коляскии и другие индивидуальные средства на сумму свыше 2 млн тенге предоставлены умершим лицам. Приняли их дети, — пояснили в ведомстве.

Все выделенные незаконно специальные средства были возвращены в собственность государства, а после распределены среди нуждающихся лиц с инвалидностью.