Средства для обеспечения деятельности Елбасы предусмотрены в бюджете – глава Минфина РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств на это предусмотрено министр финансов РК Ерулан Жамаубаев не ответил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас для обеспечения деятельности Первого Президента РК - Елбасы в бюджете предусмотрены средства», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса Парламента.

Точную сумму глава Минфина не назвал.

Ранее в Мажилисе представили уточнение прогноза макроэкономических показателей и бюджетных параметров на 2022 год.

Как сообщил и.о. министра национальной экономики Тимур Жаксылыков, с начала года наблюдается положительная динамика роста экономики страны. Темп роста ВВП составил 3,5% по итогам января-февраля текущего года. Средняя цена на нефть с начала года составила 98 долларов США за баррель. При этом прогнозы МФО на 2022 год по цене на нефть варьируются от 74 долларов до 105 долларов за баррель.

«В этой связи, при уточнении макропоказателей среднегодовая цена нефти определена на уровне 90 долларов США за баррель. По оценке международных финансовых организаций, в текущем году ожидается ухудшение перспектив роста мирового ВВП. Агентство S&P Global снизило прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,2% до 3,6%. Исходя из вышеизложенного, прогноз роста экономики страны снижен с 3,9% до 2,1%. При этом номинальный ВВП оценивается в объеме 91,5 трлн тенге, что на 4,5 трлн тенге выше одобренного прогноза», - пояснил Тимур Жаксылыков.