Средств на ремонт домов и лифтов не хватает в бюджете Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске депутаты Мажилиса Парламента РК посетили дом, отремонтированный по программе развития регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии «Nur Otan».

Пятиэтажку по улице Нурсултана Назарбаева, 177 построили в 1982 году. С 2014 года дом нуждался в ремонте. В прошлом году за счет возвратных средств городской бюджет профинансировал ремонт на общую сумму 48 млн тенге. Сделали крышу и входы в подвал.

Всего в Петропавловске в ремонте нуждаются более 80 многоквартирных жилых домов. Замены требуют 120 лифтов. Возвратных средств, имеющихся в городском бюджете, для этого недостаточно.

«Если фасад и крыши нуждаются в ремонте, местные исполнительные органы по возможности помогают. Подвальное помещение должны содержать жильцы. Есть категории разные – пенсионеры, многодетные, инвалиды. Там есть градация, кому оказывает помощь государство. Проблема заключается порой в незнании законов. Будет программа модернизации ЖКХ до 2025-го года. При ее разработке мы приглашали работников ЖКХ, председателей КСК, советовались. Если где-то не будет срабатывать, мы внесем еще изменения», - отметил депутат Абай Тасбулатов.





Мажилисмен Петр Шарапаев считает, что должно быть четкое разделение ответственности между государством и жильцами.

«Раньше КСК могли включать в себя несколько домов, сейчас по новому законопроекту отдельный дом – это отдельные собственники имущества. Они приобрели не только квартиру, но и должны следить за всем домом, как он обеспечивается теплом, водой, что происходит возле дома. При ремонте и замене лифтов государство будет принимать участие, будет помогать пенсионерам, малоимущим, многодетным», - сказал П. Шарапаев.