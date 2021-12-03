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Среднюю зарплату учителей назвал Асхат Аймагамбетов

3 Декабря 2021 13:05
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Среднюю зарплату учителей назвал Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов назвал среднюю зарплату учителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Одним из важнейших вех в развитии отечественного образования было принятие закона о статусе педагога. Вы знаете, Главой государства была поставлена задача - принять закон и увеличить заработную плату педагогов не менее, чем в два раза. Эта работа проводится, задача актуальная», - сказал в ходе заседания Комиссии по правам человека при Президенте РК Асхат Аймагамбетов.

«Улучшены условия труда педагогов. Повышена заработная плата. Если мы говорили, что перед принятием данного законопроекта средняя заработная плата была около 109 тысяч тенге, то на сегодняшний день - более 200 тысяч тенге, это средняя заработная палата педагога в нашей стране», - отметил министр.

Также глава ведомства напомнил о повышении порогового балла на педагогическую специальность.

«Вплоть до 2019 года средний балл поступающих на педагогические специальности был одним из самых низких - в среднем 55-60 баллов. Уже в этом году увидели совершенно иную статистику. Во-первых, мы повысили пороговый балл до 75 баллов. Самый высокий пороговый балл именно на педагогическую специальность. Несмотря на это, по итогам ЕНТ текущего года средний балл поступающих на педагогические специальности составил 96 баллов. Это говорит о том, что уже сильные выпускники, компетентные и конкурентоспособные, выбирают эту специальность. Соответственно, к нам завтра в школу будут приходить очень сильные педагоги. Уже можно сказать, что закон работает», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Напомним, в столице состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК, посвященное деятельности Министерства образования и науки по обеспечению конституционных прав граждан и иных лиц на получение образования и высокого качества образовательных услуг.

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#Образование   #Другие государственные органы   #Общество   #МОН  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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