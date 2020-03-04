Среднюю зарплату казахстанских врачей назвали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения озвучили среднюю зарплату врачей и среднего медицинского персонала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала ответственный секретарь Министерства здравоохранения РК Ботагоз Жакселекова, в тарифах на медицинские услуги, оказываемые в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, предусмотрен поэтапный рост заработной платы медицинского персонала.

«С января 2020 года повышены тарифы на все виды оказания медицинской помощи с учетом повышения заработной платы врачей на 30%, среднего медицинского персонала на 20%. Повышение проведено за счет целевых средств республиканского бюджета. На 2020 год их размер составил 66 млрд тенге», - сказала Ботагоз Жакселекова в ходе встречи в Сенате.

Как проинформировала ответственный секретарь, дополнительно за счет средств ОСМС также выделено порядка 20 млрд тенге.

«С 2018 года по 2020 год итого средняя заработная плата врачей выросла на 30% и составила 246 тысяч тенге, заработная плата среднего медицинского персонала повышена на 41% и составила 144 тысячи тенге», - отметила она.