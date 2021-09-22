Среднюю зарплату архивистов назвали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов рассказал, сколько в среднем получает сотрудник архива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо признать, что до сих пор архивным делом, наверное, занимались люди, которые действительно, любили это дело. Потому что вы сами понимаете - каково сидеть в закрытом помещении и разбирать старые документы, бумаги, чистить их, приводить в соответствие. Этим могут заниматься те, которые любят это дело. Мы считаем, что это дело должно правильно и достойно вознаграждаться», - сказал в рамках международной практической конференции «Независимость и Елбасы: новая история созидания».

Также вице-министр назвал среднюю зарплату сотрудника архива в Казахстане.

«Сейчас средняя заработная плата сотрудников простого специалиста в архивах колеблется в районе 60 тысяч тенге. С 1 января 2022 году зарплата будет повышена у архивистов. Минимальная повышение составит до 20%», - отметил Габидулла Абдрахимов.

Напомним, в столице прошла международная практическая конференция Независимость и Елбасы: новая история созидания», посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан и 15-летию Национального архива РК.

В адрес участников конференции поступили приветственные обращения Премьер-Министра РК Аскара Мамина, государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева и руководителя канцелярии Первого Президента РК - Елбасы Махмуда Касымбекова.