Среднюю зарплату алматинцев назвал Бакытжан Сагинтаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, как развивается рынок труда в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среднемесячная номинальная заработная плата в 3 квартале превысила 220 тысяч тенге. Увеличение по номиналу – на 12,3%, в реальном выражении доходы горожан выросли на 6,7%», - сказал Бакытжан Сагинтаев в ходе пресс-конференции в СЦК.

Аким также рассказал о расширении рынка труда. По словам Бакытжана Сагинтаева, с начала года создано более 40 тысяч новых рабочих мест.

«В рамках Госпрограммы продуктивной занятости «Еңбек» в текущем году трудоустроено на постоянные рабочие места 19 тысяч человек, на временные – 6 тысяч. Для неработающих граждан и молодежи категории NEET мы создали 12 мобильных центров занятости на рынках, вокзалах, ярмарках», - отметил Б. Сагинтаев.

Он напомнил, что вместе с тем выделяются гранты на реализацию новых бизнес-идей для малообеспеченных многодетных семей.