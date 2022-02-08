Среднюю заработную плату работников промышленных предприятий назвали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Северо-Казахстанской области Даурен Жандарбек заявил, что до конца года объем производства в отрасли промышленности увеличится до 410 млрд тенге. В том числе объем производства обрабатывающей промышленности составит 300 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Д.Жандарбек отметил, что одной из мер стимулирования развития обрабатывающей промышленности является Государственная программа индустриально-инновационного развития.

За две пятилетки в регионе реализовали 71 проект на 55,4 млрд тенге с созданием около 2,8 тысячи рабочих мест. Производительность труда обрабатывающей промышленности выросла с 1,9 до 5,5 млн тенге на человека. Объем экспорта обрабатывающей промышленности увеличился в 1,5 раза.

«По программе индустриализации на 2020-2025 годы запланирована реализация 25 проектов на сумму 257 млрд тенге с созданием более 3,2 тысячи рабочих мест. Уже завершили 15 проектов с созданием 1,5 тысячи новых рабочих мест и привлечением инвестиций более 46 млрд тенге. Освоено новое для области производство изотермических вагонов, трансформаторов, полипропиленовой тары, сельскохозяйственной техники мирового уровня, расширен перечень наименований продуктов питания. За счет внедрения новых технологий на промышленных предприятиях области мы видим рост производительности труда в обрабатывающей промышленности на 14,5% - до 7,3 млн тенге», - сообщил Д.Жандарбек.

В этом году в регионе планируют запустить фабрику бумажных изделий, производство древесно-стружечных панелей, молокоперерабатывающий цех и бройлерную фабрику.

В машиностроении объем производства в 2021-м году увеличился на 33% и составил 80,7 млрд тенге. До конца года местные власти планируют довести объем заключенных договоров до 65 млрд тенге.

«Несырьевой экспорт за 11 месяцев прошлого года увеличился на 12% за счет роста экспортных поставок в отраслях производства продуктов питания, машиностроения. Отмечу рост экспортных поставок продукции машиностроительных заводов на 79%», - сказал Д.Жандарбек.

В целом по итогам 2021-го года объемы промышленности области составили 364,7 млрд тенге с ростом на 5,8%. В промышленности действуют 576 предприятий. В отрасли заняты 12,3 тысячи человек. Среднемесячная заработная плата за прошлый год выросла на 11,7% - от 133 до 161 тысячи тенге.



