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Среднюю заработную плату посчитали в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
23 Мая 2023, 20:56
Среднюю заработную плату посчитали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области статистики посчитали среднемесячную номинальную заработную плату, сложившуюся в первом квартале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте Бюро национальной статистики уточнили, что в соответствии с международными стандартами среднемесячная номинальная заработная плата одного работника формируется с учетом доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных взносов.

В первом квартале средняя зарплата в регионе, по данным статистиков, составила 241 102 тенге. При этом индекс номинальной заработной платы за год - 118,5%, реальной – 98,1%.

Выше среднеобластного уровня – 336 354 тенге - получают сотрудники отрасли транспорта и складирования, 335 537 тенге - финансовой и страховой деятельности, 311 320 тенге - работники горнодобывающей промышленности и разработки карьеров.

Самые низкие заработные платы у сотрудников компаний, предоставляющих различные услуги – 126 141 тенге, в отрасли административного и вспомогательного обслуживания – 138 701 тенге.

Средняя заработная плата в сфере образования составила 247,2 тысячи тенге, здравоохранения – 253 тысячи тенге, строительства – 227 тысяч тенге. В ведущей отрасли региона – сельском хозяйстве – средний уровень зарплаты равен 174 тысячам тенге.


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