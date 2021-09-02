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Среднюю цену на уголь назвали в акимате столицы

2 Сентября 2021 16:00
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Среднюю цену на уголь назвали в акимате столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акиматом столицы заключены меморандумы о недопущении роста цен на угольную продукцию. На сегодняшний день в городе имеется 7 основных компаний, которые реализуют уголь на 10 точках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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«Согласно данных меморандумов установлены следующие средние цены на уголь:

Шубарколь – 13 200 тг за тонну;

Каражыра – 13 500 тг за тонну;

Майкуба – 12 000 тг за тонну;

Богатырь комир – 9 500 тг за тонну.

Приобрести уголь можно по следующим адресам:

- ул. Герцена, 4/1 – каражыра сорт., каражыра потреб.;

- Сороковая станция – каражыра сорт., каражыра потреб.;

- ул. Герцена, 6/2 – богатырь мелкий, майкуба, карагандинский, жалын, каражыра, шубарколь сорт.;

- Коктал, 28/1 – майкуба;

- ул. Жубанова, 35 – шубарколь;

- Коктал, 28/2 – шубарколь;

- ул. Ж.Жабаева, 68 – каражыра сорт., каражыра орешек;

- ул. Макат, 40 – каражыра сорт., каражыра;

- ул. Герцена, 6Б – богатырский, каражыра, жалын, майкуба;

- Сороковая станция - шубарколь.

Также создана «горячая линия» по номеру 109, через которую горожане может узнать о стоимости и запасах угля в разрезе тупиков. Данная информация обновляется на ежедневной основе. В целях недопущения ажиотажа в период наступления холодов акимат призывает горожан заранее произвести закуп топлива.

Также сообщаем, что на сегодняшний день в городе активно ведется работа по газификации. Полностью обеспечена подача газа в ЖМ «Коктал-1», «Коктал-2», «Железнодорожный», часть «Агрогородка». Жителям, которые провели внутренние сети, необходимо подать заявку в АО «КазТрансГаз Аймак» для подключения дома.

До ноября т.г. планируется обеспечить подачу газа в ЖМ «Юго-Восток», «Промышленный», «Агрогородок» (часть, которая не была подключена к газу в 2020 г.). По информации АО «КазТрансГаз Аймак» в текущем году также планируется обеспечить запуск газа в ЖМ «Куйгенжар», «Мичурино», «Интернациональный», - сообщили в акимате.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Цены и тарифы   #Общество   #Отопительный сезон  
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