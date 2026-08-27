Средняя зарплата в Таджикистане выросла на 21%

В первом полугодии 2026 года среднемесячная заработная плата в Таджикистане составила 411 долларов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

По данным Агентства по статистике РТ, среднемесячная номинальная заработная плата в июне 2026 года сложилась в размере 3804,63 сомони ($411) и увеличилась по сравнению с июнем 2025 года на 21,3%. Минимальная заработная плата остается на уровне 1000 сомони.

Самая высокая заработная плата в реальном секторе экономики сложилась в обеспечении (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом — 5789,32 сомони, добыче полезных ископаемых — 5313,18 и строительстве — 4090,65 сомони.

В секторе услуг самые высокие зарплаты зафиксированы у работников финансового посредничества и страхования — 8363,69 сомони, информации и связи — 7020,06, транспортной сферы — 3711,22.

Самая низкая заработная плата сложилась у работников сельскохозяйственной сферы, лесного хозяйства и рыболовства –1387,53 сомони.

В региональном разрезе самую высокую зарплату получают в Душанбе, а самую низкую — в Хатлонской области и ГБАО.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года среднемесячная заработная плата в Таджикистане составила 3483,04 сомони (366 долларов).