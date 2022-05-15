15 Мая 2022 13:37

Средняя зарплата в трех отраслях СКО - около 300 тыс. тенге

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области средняя заработная плата по итогам первого квартала, по данным департамента Бюро национальной статистики, сложилась на уровне 203 385 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Традиционно самая высокая средняя зарплата в Петропавловске – 220 541 тенге. Среди районов лидируют Кызылжарский – 213 780 тенге, Акжарский и Есильский – 199 653 и 195 555 тенге, соответственно. В аутсайдерах оказался Тимирязевский район со средней заработной платой в 177 359 тенге. Во всех остальных ситуация примерно одинаковая – от 180 до 190 тыс. тенге.

На величину среднемесячной номинальной заработной платы, вероятно, оказал влияние рост оплаты труда в отраслях образования и здравоохранения. По области врачи и учителя в среднем получают 219-225 тыс. тенге. Отдельным специалистам медучреждения готовы платить заработную плату до 500 тыс. тенге.

Лидируют же среди отраслей финансовая и страховая деятельность с заработной платой – свыше 299 тыс. тенге, горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 296 тыс. тенге, информация и связь – более 281 тыс. тенге. Самая низкая средняя зарплата – 110 тыс. тенге – в сфере операций с недвижимым имуществом.