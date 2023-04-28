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Средняя зарплата рядовых спасателей возросла до 200 тысяч тенге - Юрий Ильин

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Апреля 2023, 12:10
Средняя зарплата рядовых спасателей возросла до 200 тысяч тенге - Юрий Ильин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по ЧС Казахстана Юрий Ильин в ходе отчетной встречи с населением столицы рассказал о повышении заработной платы сотрудникам органов гражданской защиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Благодаря поддержке Главы государства осуществлено повышение заработной платы сотрудникам органов гражданской защиты. Повышение коснулось в первую очередь непосредственно рядовых пожарных и спасателей до 70%, сейчас средняя зарплата простого бойца возросла с ста двадцати тысяч тенге до двухсот тысяч тенге. В апреле произведен перерасчет за три месяца. Достигнутые показатели не повод для успокоения, мы будем и дальше работать над повышением довольствия спасателей», - сказал Юрий Ильин.

Кроме того, министерством разработан комплексный план до 2027 года. Одним из основных мероприятий является улучшение социального пакета сотрудникам гражданской защиты. Это жилищные и подъемные выплаты, а также суточный паек при осуществлении дежурства.


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