Средняя зарплата рядовых спасателей возросла до 200 тысяч тенге - Юрий Ильин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по ЧС Казахстана Юрий Ильин в ходе отчетной встречи с населением столицы рассказал о повышении заработной платы сотрудникам органов гражданской защиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Благодаря поддержке Главы государства осуществлено повышение заработной платы сотрудникам органов гражданской защиты. Повышение коснулось в первую очередь непосредственно рядовых пожарных и спасателей до 70%, сейчас средняя зарплата простого бойца возросла с ста двадцати тысяч тенге до двухсот тысяч тенге. В апреле произведен перерасчет за три месяца. Достигнутые показатели не повод для успокоения, мы будем и дальше работать над повышением довольствия спасателей», - сказал Юрий Ильин.

Кроме того, министерством разработан комплексный план до 2027 года. Одним из основных мероприятий является улучшение социального пакета сотрудникам гражданской защиты. Это жилищные и подъемные выплаты, а также суточный паек при осуществлении дежурства.