Средняя зарплата медиков и соцработников выросла в РК за год на 24,7%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среднемесячная номинальная заработная плата в сфере здравоохранения и социальных услуг в итоговом квартале прошлого года достигала в Казахстане 246,2 тысяч тенге — на 24,7% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

В четвёртом квартале 2021 года в сфере здравоохранения и социальных услуг в Казахстане было занято 548,3 тысяч человек — на 5,2% больше, чем годом ранее. В аналогичном периоде 2020 года занятость в сфере составляла 521 тысяча человек, плюс 3,8% за год.

В региональном разрезе большая часть занятых в секторе числилась в Алматинской области: 68,7 тысяч человек — на 1,7% больше, чем годом ранее. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматы и Восточно-Казахстанская область.

Меньше всего занятых в секторе числилось в Атырауской области: всего 13,9 тысяч человек, плюс 0,5% за год.

Тем временем депутаты требуют решить проблему кадрового дефицита врачей в сельской местности. Дефицит врачей в республике удалось снизить по сравнению с 2020 годом лишь на 38%. Почти в каждой районной больнице не хватает неонатологов, педиатров, кардиологов, лор-врачей и других специалистов.

В четвёртом квартале 2021 года численность занятых в сфере здравоохранения и социальных услуг в городах составляла 358,3 тысяч человек — на 4,6% больше, чем годом ранее. В свою очередь, в сёлах работали лишь 190 тысяч человек, плюс 6,5% за год. Численность занятых в секторе в городах превышает сельский показатель сразу на 88,6%.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сфере здравоохранения и социальных услуг в итоговом квартале прошлого года достигала 246,2 тысяч тенге — на 24,7% больше, чем годом ранее. Реальный рост покупательной способности заработных плат составил 14,7% за год.

В региональном разрезе больше всех получали работники столицы: 316,9 тысяч тенге, плюс 12,5% за год. В тройку лидирующих регионов также вошли Алматы и Атырауская область.

Непосредственно в области здравоохранения среднемесячная заработная плата составляла 251,5 тысяч тенге — на 24,1% больше, чем годом ранее. В том числе работники больничных организаций получали в среднем 263,1 тысяч тенге, сотрудники врачебной и стоматологической практики — 236,4 тысяч тенге, занятые в прочей деятельности по охране здоровья — 229,3 тысяч тенге.

В сфере социальных услуг на 32,9% выросли заработные платы работников в секторе предоставления услуг с обеспечением проживания (до 175,5 тысяч тенге), и на 40,9% — в секторе предоставления услуг без обеспечения проживания (до 179 тысяч тенге).