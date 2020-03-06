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вчера 22:49
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Средняя сумма одной транзакции через Интернет и мобильный банкинг в РК составляет 16 тысяч тенге
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объём безналичных платежей увеличился к прошлогодним показателям более чем в 2,7 раза и составил 1,6 триллиона тенге за месяц. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.
Инфраструктура для оплаты товаров и услуг с использованием платёжных карточек в Казахстане достаточно хорошо развита. С ростом цифровизации банковских услуг значительно повысилась и заинтересованность населения в проведении онлайн-платежей. Объём безналичных платежей продолжает расти ускоренными темпами. В январе этого года он составил 1,6 трлн тг, увеличившись в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (585,2 млрд тг). Стоит отметить, что сумма безналичных платежей в январе превышает значение 12 месяцев 2016-го.
В целом за 2019 год объём безналичных платежей в стране увеличился в 2,4 раза за год и составил 13,3 трлн тг (в 2018-м — 5,5 трлн тг). По данным Национального банка РК, в 2019 году 96,4 тысячи предпринимателей разместили 161,7 тысячи POS-терминалов в 134,5 тысяч торговых точек. По сравнению с показателями 2018 года наблюдается повышение численности предпринимателей на 17%, количества торговых точек — на 22%, POS-терминалов — сразу на 27%.
Наибольший объём безналичных платежей в январе этого года был проведён через Интернет и мобильный телефон: 1,2 трлн тг, или 74,3% от общего объёма, при этом сумма выросла за год более чем в 3,3 раза. В целом за 2019 год сумма составила 9,7 трлн тг; средняя сумма одной операции через интернет и мобильный телефон — 15,7 тысячи тг.
Объём безналичных платежей, проведённых через POS-терминалы, составил 392,3 млрд тг, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 81,2%.
Сумма безналичных платежей через банкоматы, в свою очередь, составила 14,9 трлн тг, снизившись на 3,8% за год.
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