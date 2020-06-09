Средняя стоимость лечения больного коронавирусом в Китае составила более $3 тысяч

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Лечение одного пациента с коронавирусом нового типа в Китае обошлось порядка 3,2 тысяч долларов, говорится в опубликованной Белой книге «Действия Китая в противостоянии эпидемии COVID-19», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 31 мая текущего года общая стоимость медицинских услуг, выделенных на лечение 58 тысяч диагностированных пациентов с подтвержденными случаями COVID-19, составила 1,35 млрд юаней (около 191 млн долл.), в среднем на каждого пациента по 23 тыс. юаней (3,2 тыс. долл.)», - говорится в документе.

В нем подчеркивается, что стоимость лечения тяжелых больных составила в среднем 150 тыс. юаней (более 21 тыс. долл.), а в крайне тяжелых случаях эти расходы превышали 1 млн юаней (около 141 тыс. долл.).

В Белой книге отмечается, что после объявлении эпидемии COVID-19 в Китае власти предоставили бесплатную медицинскую помощь пациентам с коронавирусом.

Согласно официальным статданным, приведенным в этом документе, по состоянию на 31 мая 2020 года, с момента вспышки эпидемии общее количество диагностированных COVID-19 в материковом Китае составило 83 017 человек, количество выздоровевших и выписанных из больниц - 78 307 человек, летальных исходов – 4634. Доля вылечившихся пациентов составила 94,3%, коэффициент летальности – 5,6%.