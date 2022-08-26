26 Августа 2022 11:40

Средняя стоимость квадратного метра жилья превысила 300 тыс. тенге в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Петропавловске составляет 317,5 тыс. тенге. Это на 14% больше показателя прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данные по ценам на жилье и строящимся домам привел заместитель акима области Сатжан Аблалиев на недавно прошедшем инвестфоруме.

По его словам, наблюдается устойчивый рост миграции населения из села в город. С 2019-го года на постоянное место жительства в Петропавловск прибыли более семи тыс. человек.

«Увеличение численности городского населения вызывает необходимость возведения нового жилья. В очереди состоят более 20 тыс. граждан, из которых 15 проживают в Петропавловске. Количество вкладчиков «Отбасы банка» по области превышает 51 тыс. человек. За два года по госпрограмме «Нұрлы жер» реализовали более тысячи квартир», - сообщил С.Аблалиев.

До конца года планируют сдать в эксплуатацию 46 многоэтажек. Из них 22 строят за счет бюджетных средств, остальные – коммерческое жилье.

В прошлом году по области сдали 345,3 тыс. квадратных метров жилья, из которых 220 тыс. - в Петропавловске. В этом году планируют 401 тыс. В том числе 114,8 тыс. за счет частных инвестиций.