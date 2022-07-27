27 Июля 2022 12:21

Средняя предлагаемая зарплата в Нур-Султане составляет 281 тыс. тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Казахстане и странах СНГ компания HeadHunter (hh.kz) подготовила обзор зарплатных ожиданий казахстанцев, передает МИА «Казинформ».

Данный обзор сделан в Казахстане на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter (hh.kz).

Предлагаемые зарплаты в Казахстане за II квартал 2022 года выросли на 1,25 %, но данный рост не удовлетворяет зарплатные ожидания граждан. Находящиеся в поиске работы казахстанцы рассчитывают в 2022 году на зарплату в среднем около 295 тыс. тенге. При этом средне предлагаемая оплата труда на 17,6 % меньше и составляет 243 тыс. тенге.

В поисках самых высоких заработных плат соискателям следует обратить внимание на два города: Нур-Султан (со средней предлагаемой зарплатой 281 тыс. тенге), Алматы (248 тыс. тенге). В остальных городах эти показатели ниже среднего по Казахстану. Если же смотреть в разрезе профессиональных областей, то лучшим вариантом будет сфера консультирования. В нее входят риелторы, аналитики данных, брокеры и т.д. Средняя зарплата в сфере составляет 520 тыс. тенге. Также стоит обратить внимание на сферу добычи сырья (геодезисты, инженера, геологи). Средняя заработная платы более 400 тыс. тенге. Замыкает список сфера IT-технологий со средней зарплатой около 220 тыс. тенге для начинающих специалистов и 850 тыс. тенге для опытных.

Для удержания персонала компаниям необходимо вкладываться в индексацию зарплат, мониторинг рынка предложений, во внутреннюю корпоративную культуру и менеджмент.