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Средняя обеспеченность по регионам увеличилась в Казахстане

17 Января 2023, 12:57
Средняя обеспеченность по регионам увеличилась в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о результатах проведения мониторинга обеспеченности сел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На ежегодной основе министерством проводится мониторинг обеспеченности сел в соответствии с системой региональных стандартов. Целью системы региональных стандартов является обеспечение минимально обязательного уровня доступности объектов и услуг населению в зависимости от типа и размера населенных пунктов», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, в результате реализации проекта средняя обеспеченность по регионам в соответствии с требованиями системы региональных стандартов за 2021 год увеличилась на 9,3% по сравнению с 2019 годом и составила 64,1%.

«В текущем году министерством совместно с акиматами областей запланирована реализация 1,5 тысячи проектов в 736 сельских населенных пунктах на сумму 143 млрд тенге, из них 102 млрд тенге переданы в базу расходов местных бюджетов, при расчете трансфертов общего характера. Это позволит реализовать 119 проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 275 проектов социальной инфраструктуры, в том числе 91 проект в сфере образования, 45 - здравоохранения, 139 - культуры и спорта, а также 1,1 тысячи проектов по улучшению состояния внутрипоселковых дорог», - добавил министр.


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