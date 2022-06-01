1 Июня 2022 13:53

Средняя цена на сахар сложилась на уровне 432 тенге - глава Минторговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов заявил, что основная причина изменений цен на рынке сахара - изменение логистики поставок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время брифинга после заседания Правительства министру задали вопрос, будет ли Минторговли брать под контроль цены на сахар.

«Мы не контролируем цены, как вы знаете. Есть механизм установления предельных и пороговых цен. В данном случае этот механизм может работать только в том случае, когда есть постоянный объем производства, потребления. Мы сегодня говорим, что основная причина изменений (цен) на рынке сахара является изменение логистики поставок. Мы 70% производства сахара импортируем, из них 90% был импорт из РФ. Так сложилось, потому что кубанский сахар имеет меньшую цену, чем наши заводы могут производить из привозного сахарного тростника», - пояснил глава ведомства.

По словам Бахыта Султанова, сегодня меняется логистика и от этого зависит цена на продукт.

«Сегодня средняя цена сложилась на уровне 432 тенге. Эта цена будет зависеть, хотим или не не хотим, от мировых цен на сырье - сахарный тростник», - заявил Б. Султанов.

Он уточнил, что 70% сахара Казахстан производит из импортированного сырья.

«Мы работаем над тем, чтобы облегчить логистику, чтобы она не влияла существенно на ценообразование. Тем не менее, вопрос сложный. Потому что сахар идет из Бразилии, Индии разными каналами. Сегодня меняются железнодорожные и другие коридоры», - объяснил министр.

В конце июня, как проинформировал Бахыт Султанов, состоятся переговоры по транскаспийскому коридору. Минторговли также обсуждает вопрос по использованию иранских транспортных коридоров.

«Буквально мы во время визита Премьер-Министра в Москву обсуждали вопросы логистики через РФ, поскольку там все меняется в силу сегодняшних событий», - прокомментировал глава Минторговли.

Ранее председатель Комитета торговли Минторговли заявил , что в стране нет дефицита сахара и запасов достаточно.



