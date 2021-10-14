Средняя цена на отопление снизилась в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тарифы на центральное отопление в Казахстане по итогам января-сентября текущего года сократились по сравнению с аналогичными тремя кварталами 2020 года на 1,2%. В этом периоде цены за тепло сокращаются третий год подряд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

В региональном разрезе ситуация несколько иная: в 13 из 17 регионов РК тарифы на центральное отопление выросли. Самое заметное удорожание наблюдалось в Актюбинской области — на 15,2% за год, следом идут Акмолинская и Карагандинская области — на 5,9%.

В трёх регионах тарифы уменьшились, больше всего — в Туркестанской области: сразу на 40,5%. Также сокращение наблюдалось в Костанайской области (на 6,7%) и Алматы (на 3,2%). В Шымкенте цены в секторе не изменились.

Средний тариф на центральное отопление по РК в сентябре составил 3522 тг за 1 Гкал. Среди крупных городов и мегаполисов РК тариф варьируется от 1805 тг за 1 Гкал в Кокшетау до 5383 тг за 1 Гкал в Атырау. В тройке самых «дорогих» по отоплению больших городов к Атырау присоединяются южные Шымкент и Алматы: 5104 тг и 4831 тг за 1 Гкал соответственно.

Тем временем самые низкие тарифы наблюдаются в северных регионах: помимо Кокшетау также среди самых «дешевых» в секторе Павлодар и Нур-Султан — 2392 тг и 2454 тг за 1 Гкал соответственно.

Объём выработки теплоэнергии за январь–август текущего года составил 55,8 млн Гкал, что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее в соответствующем периоде показатель демонстрировал сокращение на 3,8% за год.

Среди регионов РК самые большие объёмы выработки теплоэнергии приходятся на Павлодарскую (8,5 млн Гкал) и Карагандинскую (8 млн Гкал) области. Также значительные объёмы зафиксированы в крупнейших мегаполисах РК: Алматы (5,3 млн Гкал) и Нур-Султане (5,2 млн Гкал).

Наименьшие объёмы выработки ожидаемо отмечены в южных регионах: Туркестанской (0,3 млн Гкал) и Кызылординской (0,4 млн Гкал) областях, а также городе Шымкенте (1,1 млн Гкал).