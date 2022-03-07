Средний возраст вступления в брак казахстанок назвали в АСПИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Международного женского Дня - 8 Марта Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан подготовило инфографику о женщинах в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

На начало 2022 года в Казахстане проживает 9,8 млн женщин и 9,3 млн мужчин. При этом в городе проживают около 6 млн женщин, а на селе 3,8 млн.

Средний возраст казахстанской женщины составляет 33,5 лет, средний возраст вступления в брак - 24,8 лет. Ожидаемая продолжительность жизни 75,5 лет.

По данными за 4 квартал 2021 года женщины чаще всего работают в следующих профессиональных сферах: образование, бизнес и администрирование, продавцы и работники продаж, торговля, сфера услуг.