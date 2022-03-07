РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 07 Март 2022 | GMT +6

    Средний возраст вступления в брак казахстанок назвали в АСПИР РК

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Международного женского Дня - 8 Марта Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан подготовило инфографику о женщинах в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

    На начало 2022 года в Казахстане проживает 9,8 млн женщин и 9,3 млн мужчин. При этом в городе проживают около 6 млн женщин, а на селе 3,8 млн.

    Средний возраст казахстанской женщины составляет 33,5 лет, средний возраст вступления в брак - 24,8 лет. Ожидаемая продолжительность жизни 75,5 лет.

    По данными за 4 квартал 2021 года женщины чаще всего работают в следующих профессиональных сферах: образование, бизнес и администрирование, продавцы и работники продаж, торговля, сфера услуг.


    Теги:
    Общество Статистика
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!