Средний возраст кандидатов в акимы сельских округов Жамбылской области 39 лет

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты по выдвижению кандидатов в акимы сельских округов Жамбылской области, передает корреспондент МИАК «Казинформ».

Как сообщил на площадке региональной службы коммуникаций председатель Жамбылской областной избирательной комиссии Сергали Айдапкелов, выборы акимов сельских округов в Жамбылской области пройдут в 41 сельском округе, выдвинуто 122 кандидата.

Говоря о результатах по выдвижению кандидатов в акимы сельских округов, спикер отметил, что наибольшее количество претендентов на одно место оказалось в Жамбылском районе - 4,2 человека. А средняя конкурентоспособность в области составила 3,2 человека.

«С начала избирательного процесса в регионе было выдвинуто 122 кандидата в акимы сельских округов. 9 июля, в день окончания срока выдвижения, выяснилось, что в каждый округ выдвинуто более двух кандидатов. Из выдвинутых кандидатов 76 человек, а это 62%, представлено политическими партиями, 46 человек (38%) являются самовыдвиженцами. При этом 31 кандидат от партии «Nur Otan» (40,7%), по 16 кандидатов – от НДПП «Ауыл» и ДПК «Ак жол» (21%). Политическая партия «АDAL» выдвинула два кандидата (2,6%), НПК – 11 (14,7%), ОСДП – ноль», рассказал Сергали Айдапкелов.

Средний возраст кандидатов в акимы сельских округов Жамбылской области составляет 39,8 лет. Каждый пятый кандидат – женщина.

«Что касается профессиональной принадлежности кандидатов, то 56 из них являются государственными служащими, 36 - работники бюджетной сферы, 7 - работники коммерческих структур, 5 безработных, 14 акимов сельских округов, еще 4 относятся к другим категориям», - пояснил спикер.

В настоящее время уполномоченными государственными органами проводится работа по соответствию представленных кандидатов требованиям законодательства и их регистрации. Она завершится 14 июля в 18.00. После регистрации кандидатов 15 июля начнется предвыборная агитация, которая продлится вплоть до 00 часов 23 июля.