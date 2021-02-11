Средний срок службы самолета санавиации составляет 40 лет - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тарифы по авиационным услугам, предоставляемые самолетами санавиации, остались на уровне 2016 года. Об этом заявила депутат Сената Акмарал Альназарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат обратилась с запросом на имя Премьер-Министра РК, отметив, что ежегодно услугами медицинской авиации охватываются около трех тысяч казахстанцев.

«Преобладающее количество пациентов, которым оказана помощь в сфере медицинской авиации – это пациенты с тяжелыми травмами, полученными в результате ДТП, дети, новорожденные, беременные женщины и пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями. С 2011 по 2021 годы осуществлено более 18 тысяч вылетов по линии медавиации, при этом оказана помощь 23 тысячам пациентам, выполнено 85 вылетов с целью транспортировки граждан РК из зарубежных клиник, выполнен 71 вылет для транспортировки специалистов по доставке донорских органов. Следует отметить, что это не просто цифры, это спасение человеческих жизней. Необходимость принятия мер по возрождению транспортной медицины прозвучала и в Послании Президента от 1 сентября 2020 года», - сказала Акмарал Альназарова на пленарном заседании Сената.

Она отметила, что имеет место ряд системных вопросов, решение которых требует незамедлительного решения. Ввиду специфики авиационной деятельности более 70% от суммы выделенных бюджетных средств республиканским центром экстренной медицины передается на соисполнение авиационной услуги.

«Во избежание срыва деятельности данной службы необходимо в кратчайшие сроки исключить медавиацию по признаку экстренности социальной значимости и особенности специфики. Необходимость в использовании современных воздушных аппаратов, соответствующих международным требованиям является первостепенным условием повышения качества и своевременности оказания медпомощи при транспортировке больного», - отмечает депутат.

Как рассказала сенатор, тарифы по авиационным услугам, предоставляемых самолетами, остались на уровне 2016 года.

«Средний срок службы привлекаемых самолетов АН-2, ЯК-40 и АН-24 40-45 лет. Их летные, технические, санитарно-экологические характеристики не соответствуют современным стандартам. Удержание тарифов на уровне 2016 года приводят к ограничению отечественных авиакомпаний в производственно-хозяйственной деятельности и поддержания летной годности наших судов. Аналогичная ситуация и с тарифами на медицинские услуги, оказанные в ходе полета. Тариф на медуслуги остается на уровне 2014 года и составляет 140 тысяч тенге за один час», - добавила она.

Акмарал Альназарова проинформировала, что последнее обновление парка оборудования санавиации было в 2013 году.

«Учитывая вышеизложенное в целях качественного и полноценного предоставления медицинских и авиационных услуг по линии медавиации, особенно в период карантинных ограничений, связанных с пандемией КВИ, в рамках предусмотренных для служб медицинской авиации средств на 2021 год с дальнейшей компенсацией объемов финансирования при уточнении республиканского бюджета, предлагается: выделение соответствующего финансирования для увеличения тарифа на 1 час полетного времени, а также для эксплуатации новых современных видов авиатранспорта; повысить тариф на медуслуги, внести соответствующие изменения в бюджетный кодекс», - заявила депутат.

Напомним, сегодня в Нур-Султане состоялось заседание Сената Парламента РК.