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    05:04, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Средний ремонт проведут на 113 километрах дорог в Караганде

    ремонт дорог
    Фото: акимат Караганды

    В Караганде уже идут работы по ямочному ремонту дорог, к капитальному и среднему приступят в мае. Средним ремонтом планируют охватить 113 километров. Особое внимание будет уделено частному сектору, передает корреспондент агентства Kazinform.

    О ремонтных работах рассказал заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды Григорий Ботнарь.

    — В этом году у нас продолжается реализация переходящих проектов по капитальному ремонту. Это проблемная Пичугина — Новоселов, мы планируем завершить работы в этом году и сдать проезжую часть с освещением. Также продолжается капремонт на улице Четской — от Федоровского путепровода до кольца улицы Дюсембекова — тоже в этом году должны сдать с освещением. Также в планах завершить реконструкцию дороги на Космонавтов. Кроме этого, мы начинаем реализацию проекта по строительству дороги на улице Букетова, у нас там два участка: от Момышулы до Букетова и от Букетова до дороги на Уштобе, — рассказал спикер.

    В этом году предусмотрены и масштабные работы по среднему ремонту 113 километров дорог. Основной объём приходится на частный сектор — здесь предусмотрен переход с грунтового покрытия на асфальтовое. Это частные сектора Сортировки, Майкудука, Михайловки, «Кунгея» и т. д.

    Также средний ремонт запланирован и на центральных улицах. В частности, на проспекте Назарбаева — здесь не было ремонта больше 10 лет. На улицах С. Сейфуллина, Аманжолова, Газалиева, проспекте Бухар-жырау — от Н. Абдирова до Назарбаева и участок Бухар-жырау — от Чкалова до Новогородской. Не останется без внимания и участок взлётной полосы Старого аэропорта — от Момышулы до Таттимбета, а также участок проспекта Шахтёров — от Республики до Строителей.

    ремонт дорог
    Фото: акимат Караганды

    Часть проектов уже прошла ведомственную экспертизу, объявлены конкурсы, по некоторым определены подрядчики. Дорожные работы планируют начать в первых числах мая — как только позволит погода.

    Для того чтобы обеспечить качественный ремонт, отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды заключил договор с независимой лабораторией РГП «Национальный центр качества дорожных активов» МИИР РК.

    — Специалисты будут проверять качество материала на заводе. После предоставления заключения о соответствии материала стандартам качества подрядчик получит разрешение на укладку асфальтобетонного покрытия, — отметил Григорий Ботнарь.

    ремонт дорог
    Фото: акимат Караганды

     

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Регионы Акимат Карагандинская область Караганда Ремонт дорог
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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