20 Мая 2022 19:20

Средний ремонт дорог в Алматы обойдется в 16 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом году планируется проведение среднего ремонта на 224 улицах протяженностью 221 км, в том числе на 19 магистральных улицах города, протяженностью 56,9 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будут отремонтированы дороги в микрорайонах Акбулак, Дархан, Карасу, Тастыбулак, Шугыла и другие. В настоящее время дорожные работы в рамках среднего ремонта ведутся на 39 улицах, в том числе на семи магистральных улицах - Саина, Абая, Райымбек батыра, Утемисулы, Кабанбай батыра, Шагабутдинова, Ашимова, а также в микрорайонах Тастыбулак, Акбулак, Ожет, Думан, Алатау. Работы по среднему ремонту планируется завершить до конца сентября текущего года», - сообщил во время брифинга на площадке РСК руководитель управления городской мобильности города Алматы Гани Мурзаханов.

Кроме того, строительные работы дорог продолжаются в трех микрорайонах города - Алгабас, Алмерек, Кайрат. Начато строительство дорог в микрорайоне Акжар, где планируется построить около 48 км новых дорог.

К слову, всего в Алматы протяженность улично-дорожной сети составляет 3096 км, из которых в настоящее время 234 км не имеют твердого покрытия.

Ранее Гани Мурзаханов на брифинге РСК сообщил о сроках завершения строительства трех крупных развязок на пересечении улиц Бухтарминская – Кульжинский тракт, Сейфуллина - Жансугурова и Саина – Монке би.