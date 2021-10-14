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    13:49, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Средний размер взятки назвали в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В антикоррупционной службе озвучили средний размер взятки по Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Средний размер взятки в Костанайской области в этом году – 323 тысячи тенге, тогда как в 2020 году этот показатель был равен почти 221 тысячи тенге. Общая сумма взяток по зарегистрированным преступлениям составила в 2020 году 3,1 млн. тенге, а за 9 месяцев текущего года – 4,5 млн. тенге», - рассказал в ходе онлайн- брифинга заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области Нуржан Шалов.

    По его словам, в увеличении показателя немалую роль сыграла активизация деятельности Антикоррупционной службы и серия громких задержаний руководителей госорганов региона.

    Вместе с тем, в регионе отмечается снижение в два раза уровня коррупции.

    По словам Нуржана Шалова, благодаря масштабным превентивным мерам, в сравнении с прошлым годом почти вдвое снизилась регистрация коррупционных преступлений - с 92 до 49 фактов. Причем, к уголовной ответственности привлечены девять руководителей различного уровня.

    «В целом, деятельность Антикора, как и прежде, нацелена на неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан, чему эффективно способствует введение с начала текущего года трехзвенной модели уголовного процесса, - отметил Н. Шалов - В свою очередь, данное нововведение неукоснительно ведёт к устранению обвинительного уклона в работе, исключению процессуальных ошибок и обеспечению соблюдения принципа неотвратимости наказания».


    Теги:
    Борьба с коррупцией Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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