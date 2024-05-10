Средний процент износа теплоисточников Костаная составляет 60%

В областном центре функционирует 16 теплоисточников со средним износом 60%. Процент охвата централизованным теплоснабжением объектов города составляет 87% от объема городской застройки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 249 км (износ — 63,1%), в том числе магистральные сети — 38,3 км, внутриквартальные сети — 210,7 км. «Заправляют» теплоисточники природным газом, и как отметил руководитель городского отдела ЖКХ Денис Петрухно, долгов по нему нет.

Согласно его словам, в качестве резервного вида топлива для теплоисточников предусмотрен мазут. Всего на хранении находится 4,1 тысячи тонн мазута, но требуется приобрести более 3,3 тысячи тонн, на это выделено из бюджета 467,5 млн тенге. Договор будет заключен после предоставления графика закрепления областей за основными ресурсодержателями нефти и нефтепродуктов.

Потребляют тепло более 82 тысяч абонентов. Из них 97% — доля физических лиц.

— С 10 апреля 2024 года действует новый среднеотпускной тариф на тепловую энергию в размере 8 441,34 тенге/Гкал с ростом на 0,9% по отношению к ранее действовавшему (действовал с 1 января текущего года). При этом вследствие дифференциации тариф на теплоснабжение для населения составляет 4 714,55 тенге/Гкал, прочих потребителей — 15 768,25 тенге/Гкал, бюджетных организаций — 21 605,17 тенге/Гкал. Среднеотпускной тариф по сопредельным регионам, в частности по городу Кокшетау составляет 4 837,04 тенге/Гкал, городу Петропавловску — 7 393,19 тенге/Гкал), — отметил Денис Петрухно.

По его словам, сдерживание роста тарифа на тепловую энергию в совокупности с благоприятным прохождением отопительного сезона во многом обеспечено выделением средств из бюджета на реализацию приоритетных инвестиционных проектов и приобретение необходимых основных средств.