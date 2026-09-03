Средний коридор, ИИ и молодежные обмены: китайский эксперт об интервью Президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал нынешний уровень отношений Казахстана и Китая в интервью агентству Xinhua. Своим мнением по этому поводу с собственным корреспондентом Kazinform в Пекине поделилась заведующая Центром изучения Казахстана Пекинского университета иностранных языков профессор Сунь Фан.

По ее словам, Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), особо отмеченный Президентом Казахстана, является важнейшей транспортной артерией между Китаем и Европой, стимулирующей промышленный рост государств вдоль всего маршрута.

— Сегодня Казахстан и Китай уже развивают практическое сотрудничество для повышения конкурентоспособности Среднего коридора. Впереди — широкие перспективы для совместных проектов, где ключевым приоритетом станет рост эффективности трансграничных перевозок, что не только отвечает экономическим интересам обеих стран, но и способствует трансформации транспортной логистики между Азией и Европой, — сказала эксперт.

Профессор отметила, что Касым-Жомарт Токаев также выделил лидирующие позиции Китая в сфере искусственного интеллекта, робототехнике, новой энергетике и других передовых направлениях, подчеркнув, что Казахстан взял курс на ускоренную цифровую трансформацию.

— Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов делиться технологиями в сфере цифровой экономики и ИИ для ускорения цифровизации Казахстана. Это подтверждает, что наши национальные стратегии в области ИИ во многом совпадают, открывая новые возможности для кооперации. Научно-техническое сотрудничество становится одним из наиболее перспективных направлений на новом этапе двусторонних отношений, — продолжила она.

Китайский эксперт отдельно остановилась на вопросах культурно-гуманитарного сотрудничества. Она напомнила, что Президент РК обратил внимание на десятки тысяч казахстанцев, обучающихся в вузах КНР. В свою очередь Сунь Фан подчеркнула, что и среди китайской молодежи интерес к получению образования в Казахстане увеличивается с каждым годом.

— Как преподаватель Пекинского университета иностранных языков, я отчетливо вижу, как с каждым днем крепнут связи между молодежью двух стран. В нашем вузе обучается много студентов из Казахстана, а для китайских бакалавров открыта специальность «Казахский язык». В этом году состоялся уже третий набор. Студенты не только осваивают язык, но и глубоко погружаются в историю и культуру Казахстана, а также получают возможность пройти стажировку в вузе-партнере — КазНУ им. аль-Фараби, — отметила она.

По словам Сунь Фан, дружественные связи молодого поколения укрепляют фундамент межгосударственных отношений, способствуя глубокому взаимопониманию между народами. Эта дружба придаст новый импульс и неиссякаемую энергию устойчивому развитию китайско-казахстанских отношений вечного всестороннего стратегического партнерства.

Полный текст эксклюзивного интервью Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева агентству Синьхуа читайте здесь.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай готовятся отметить 35-летие дипломатических отношений.