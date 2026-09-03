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    Средний коридор, ИИ и молодежные обмены: китайский эксперт об интервью Президента Казахстана

    Президент Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал нынешний уровень отношений Казахстана и Китая в интервью агентству Xinhua. Своим мнением по этому поводу с собственным корреспондентом Kazinform в Пекине поделилась заведующая Центром изучения Казахстана Пекинского университета иностранных языков профессор Сунь Фан.

    Средний коридор, ИИ и молодежные обмены: китайский эксперт об интервью Президента Казахстана
    Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

    По ее словам, Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), особо отмеченный Президентом Казахстана, является важнейшей транспортной артерией между Китаем и Европой, стимулирующей промышленный рост государств вдоль всего маршрута.

    — Сегодня Казахстан и Китай уже развивают практическое сотрудничество для повышения конкурентоспособности Среднего коридора. Впереди — широкие перспективы для совместных проектов, где ключевым приоритетом станет рост эффективности трансграничных перевозок, что не только отвечает экономическим интересам обеих стран, но и способствует трансформации транспортной логистики между Азией и Европой, — сказала эксперт.

    Профессор отметила, что Касым-Жомарт Токаев также выделил лидирующие позиции Китая в сфере искусственного интеллекта, робототехнике, новой энергетике и других передовых направлениях, подчеркнув, что Казахстан взял курс на ускоренную цифровую трансформацию.

    — Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов делиться технологиями в сфере цифровой экономики и ИИ для ускорения цифровизации Казахстана. Это подтверждает, что наши национальные стратегии в области ИИ во многом совпадают, открывая новые возможности для кооперации. Научно-техническое сотрудничество становится одним из наиболее перспективных направлений на новом этапе двусторонних отношений, — продолжила она.

    Китайский эксперт отдельно остановилась на вопросах культурно-гуманитарного сотрудничества. Она напомнила, что Президент РК обратил внимание на десятки тысяч казахстанцев, обучающихся в вузах КНР. В свою очередь Сунь Фан подчеркнула, что и среди китайской молодежи интерес к получению образования в Казахстане увеличивается с каждым годом.

    — Как преподаватель Пекинского университета иностранных языков, я отчетливо вижу, как с каждым днем крепнут связи между молодежью двух стран. В нашем вузе обучается много студентов из Казахстана, а для китайских бакалавров открыта специальность «Казахский язык». В этом году состоялся уже третий набор. Студенты не только осваивают язык, но и глубоко погружаются в историю и культуру Казахстана, а также получают возможность пройти стажировку в вузе-партнере — КазНУ им. аль-Фараби, — отметила она.

    По словам Сунь Фан, дружественные связи молодого поколения укрепляют фундамент межгосударственных отношений, способствуя глубокому взаимопониманию между народами. Эта дружба придаст новый импульс и неиссякаемую энергию устойчивому развитию китайско-казахстанских отношений вечного всестороннего стратегического партнерства.

    Полный текст эксклюзивного интервью Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева агентству Синьхуа читайте здесь.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай готовятся отметить 35-летие дипломатических отношений.

    Китай Интервью Президента РК Международные отношения
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
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