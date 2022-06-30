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Средний износ пассажирских вагонов составляет 46% в Казахстане
30 Июня 2022 16:30

Средний износ пассажирских вагонов составляет 46% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполняющий обязанности председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов проинформировал о текущем состоянии пассажирских вагонов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, средний износ пассажирских вагонов составляет около 46%. За последние пять месяцев от пассажиров получено более 1000 обращений. С начала года проверено более 200 вагонов, в них выявлено 431 нарушение, наложены штрафы на сумму 32 млн тенге.

Касым Тлепов отметил, что за последние 10 лет обновлено более 1100 пассажирских вагонов, в этом году мы планируем приобрести еще 73.

«В настоящее время прорабатывается вопрос по привлечению швейцарской компании Stadler для организации здесь производства пассажирских вагонов по европейским стандартам. До 2029 года планируют приобрести более 530 таких вагонов», - сообщил К. Тлепов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.


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Автор:
Корреспондент

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