Средневековое захоронение обнаружили в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области обнаружили древнее захоронение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам кандидата исторических наук, доцента, руководителя учебно-научного центра археологии СКУ Анатолия Плешакова, захоронение обнаружили осенью вблизи села Донецкое Тайыншинского района. Вместе с костями женщины, немолодой по возрасту, находились серебряное зеркало с изображением рыб, остатки кожаного футляра, обломки ножниц, деревянный гребень и, вероятно, обломок чаши и металлический стержень.

К какому конкретно периоду принадлежит находка, ученым еще предстоит выяснить. А. Плешаков планирует работать совместно с челябинскими учеными.

«Буду делать описание, аналогии, где похожее что-то найдено. По аналогиям – относительную датировку. Дальше можно исследовать металл и получить более точную датировку. Возможно, находка относится к периоду пред- или золотоордынского периода. С опаской пока об этом говорю. На зеркале две рыбы. Это даже не год, целая эпоха. Изображено созвездие Рыб. Такие зеркала были найдены ранее», - сказал А. Плешаков.

Ученый считает, что найденные останки, вероятнее всего, принадлежат не простолюдинке. На это указывает серебряное зеркало.

Кости нашли местные жители на песчаном карьере. Ученый предполагает, что захоронение практически полностью разрушено, поскольку здесь идет добыча песка и глины. Тем не менее, в мае археологи планируют обследовать местность. По словам А. Плешкакова, там есть нетронутый кусочек земли под отвалом.

Напомним, в октябре североказахстанские археологи рассказали о сенсационной находке – мавзолее предположительно эпохи Золотой Орды в Уалихановском районе.







