Среднесуточный показатель инфицированных COVD-19 достиг 150 человек в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов провел совещание, на котором рассмотрели эпидситуацию в регионе и ход вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области Мадениет Танауов заявил, что в январе-июне среднесуточный показатель количества зараженных составлял 87 человек, а в июле этот показатель достиг 150.

По его словам, из выявленных в июле месяце случаев инфицирования 53% зараженных подхватили опасный вирус при посещении празднеств, поминок, торговых домов, рынков, мест общественного питания, ночных клубов. Еще 25,9% - лица, имевшие близкие контакты с больными, и 11,7% заражены на общественном транспорте.

Жители нередко пренебрегают мерами предосторожности (ношение масок, соблюдение социальной дистанции), что также влияет на эпидемиологическую ситуацию.

«Еще одна причина роста заболеваемости – распространение нового штамма. Из 43 проб, отправленных в Алматы, в 18 обнаружен штамм «дельта». Уровень заражения им в два раза выше, и болезнь протекает в тяжелой форме»,- сказал М. Танауов,

Глава региона Махамбет Досмухамбетов, акцентировав внимание на нестабильности эпидемиологической ситуации, поручил руководству управления здравоохранения быть готовыми к любому сценарию развития ситуации.

Как доложил исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Кайсар Абдуалиев, в связи с ростом инфицированных коронавирусом за последнюю неделю в Атырау из резерва введено в пользование 330 инфекционных мест.

«При росте количества заболевших, отделение кишечных инфекций на 30 мест в областной больнице №2 переведем в другое учреждение и разместим там инфекционный стационар. Подготовлено 200 мест в новом корпусе областной больницы. В случае ухудшения ситуации он полностью превратится в инфекционный стационар. Также будем готовить места в железнодорожной больнице», - рассказал К. Абдуалиев.

Он также проинформировал о ходе вакцинации населения. К сегодняшнему дню в регион доставлено 141 200 доз вакцины. С 1 февраля по 7 июля вакцинировано 104 722 человека.

Из контингентов, подлежащих приоритетной вакцинации, самый высокий показатель, с учетом и бойцов воинских частей, среди сотрудников правоохранительных органов - 163%.

Низкие показатели наблюдаются среди хронических больных - 11%, студентов- 11,4%, педагогов – 50%.

По словам К. Абдуалиева, принимаются различные меры стимулирования для повышения уровня охвата населения вакцинацией.

М. Досмухамбетов выслушал информацию акимов районов и руководителей учебных заведений о ходе работ по вакцинации.

Аким области поручил руководителям соответствующих отраслей ежедневно контролировать эпидемиологическую ситуацию. Наряду с этим, обязал усилить работу по массовой вакцинации населения, активизировать деятельность мониторинговых групп и информационно-разъяснительную работу.

В совещании приняли участие заместители акима области, руководители управлений, высших учебных заведений и, в селекторном режиме – акимы районов.