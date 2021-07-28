Среднесуточная заболеваемость КВИ в Казахстане выросла в 5,9 раза – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По заболеваемости КВИ Казахстан находится в «красной» зоне, за исключением Туркестанской области, которая находится в «желтой» зоне. Рост заболеваемости продолжается во всех регионах. Об этом было заявлено в ходе заседания Межведомственной комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова, передает МИА «Казинформ».

«По сравнению с предыдущими двумя неделями заболеваемость выросла в 1,9 раза, наибольший прирост заболеваемости отмечается в Северо-Казахстанской - в 3,5 раза, Кызылординской - в 3 раза, Актюбинской - в 2,9 раза, в Туркестанской областях и в городе Шымкенте - в 2,5 раза», - сказал министр здравоохранения Алексей Цой на заседании Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook, по сравнению с июнем среднесуточная заболеваемость выросла в 5,2 раза. Количество летальных случаев в целом по республике за 2 недели увеличилось в 1,8 раза, в том числе в Актюбинской области - в 8,5 раза, в городе Шымкенте и в Атырауской области - в 2,8 раза.