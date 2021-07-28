Среднесуточная заболеваемость коронавирусом в РК выросла в 5,9 раза – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По заболеваемости коронавирусной инфекцией Казахстан находится в «красной зоне», за исключением Туркестанской области, которая находится в «желтой зоне». Рост заболеваемости продолжается во всех регионах. Об этом сообщили в ходе заседания Межведомственной комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу МЗ РК в Facebook.

«По сравнению с предыдущими двумя неделями заболеваемость выросла в 1,9 раз, наибольший прирост заболеваемости отмечается в Северо-Казахстанской - в 3,5 раза, Кызылординской - в 3,0 раза, Актюбинской - в 2,9 раза, в Туркестанской областях и в городе Шымкент - в 2,5 раза», - сказал министр здравоохранения Алексей Цой на заседании МВК по нераспространению COVID-19.

По сравнению с июнем месяцем среднесуточная заболеваемость выросла в 5,2 раза. Количество летальных случаев в целом по республике за две недели увеличилось в 1,8 раза, в том числе в Актюбинской области - в 8,5 раза, в Шымкенте и в Атырауской области - в 2,8 раза.

Напомним, Межведомственная комиссия приняла решение со 2 августа усилить карантинные меры в пяти городах: Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау и Караганде, на которые приходится 65% суточной заболеваемости и 55% суточной летальности по стране.



