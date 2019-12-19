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Среднемесячную заработную плату посчитали в СКО

19 Декабря 2019 17:35
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Среднемесячную заработную плату посчитали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области посчитали среднемесячную заработную плату по итогам 9 месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Руководитель управления экономики Арсен Казбеков на заседании акимата сообщил, что средняя зарплата в регионе составила 126 181 тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она выросла на 16%. Индекс реальной заработной платы составил 110,4%.

Наиболее высокая заработная плата в Петропавловске – 145 431 тенге, затем в близлежащем к городу Кызылжарском районе – 117 558 тенге и на третьем месте – район им. Г.Мусрепова с заработной платой в 118 604 тенге. Самые низкие заработные платы в районах Шал акына, Уалихановском и Айыртауском – 103-105 тысяч тенге.

В то же время инфляция в регионе за 11 месяцев достигла 4,7%. Подорожали все группы товаров. Продовольственные - на 8%, непродовольственные – на 3,6%, платные услуги – на 1,6%.

Напомним, аким области Кумар Аксакалов поручил контролировать цены на продукты питания во всех магазинах. Особенно перед новогодними праздниками.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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