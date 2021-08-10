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Среднемесячную заработную плату посчитали статистики СКО

10 Августа 2021 15:44
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Среднемесячную заработную плату посчитали статистики СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам второго квартала среднемесячная номинальная заработная плата составила 189 807 тенге. Об этом сообщили в департаменте статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным ведомства, за год номинальная заработная плата возросла на 19%, реальная – 11%.

Среди отраслей наиболее высокие заработные платы у сотрудников финансовой и страховой сферы – 316,8 тысячи тенге, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – 315,5 тысячи тенге и сферы информации и связи – 240,4 тысячи тенге.

Ниже среднего уровня заработная плата у работников отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства – 153,3 тысячи тенге.

Менее 100 тысяч тенге в месяц зарабатывают те, кто трудится в отрасли административного и вспомогательного обслуживания и сфере операций с недвижимым имуществом.

В разрезе районов наиболее высокая заработная плата в Петропавловске и Жамбылском районе – 205,8 тысячи тенге и 199,1 тысячи тенге, соответственно. Чуть ниже среднеобластного значения заработные платы в Кызылжарском, им. Г. Мусрепова, Акжарском и Аккайынском районах – от 186 тысяч до 181 тысячи тенге. Самая низкая заработная плата в Есильском, Шал акына и Уалихановском районах – 156-160 тысяч тенге.

Напомним, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника формируется с учетом доплат, надбавок, премий, налогов и других удержаний.


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#Северо-Казахстанская область   #Статистика   #Общество   #Финансы  
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Автор:

Олеся Жуковень

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