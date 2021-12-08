Среднемесячная зарплата жамбылцев выросла на 22,6%

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О социальной поддержке населения жамбылского региона рассказал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках государственных программ и частных инициатив с начала года создано 33,9 тысячи новых рабочих мест, из них 18,7 тысячи постоянных. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил глава региона.

«В Жамбылской области в рамках программы «Еңбек» 54,4 тысячи человек охвачено активными мерами занятости, план на год перевыполнен. В рамках «Дорожной карты занятости» на реализацию 29 проектов выделено 9,5 млрд тенге. В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» претворены в жизнь 119 проектов на сумму 8,7 млрд тенге. Среднемесячная заработная плата жамбылцев выросла на 22,6% (184,4 тыс. тенге). Доходы жамбылцев выросли на 15,7% (92 тыс. тенге)», - рассказал Бердибек Сапарбаев.

По словам спикера, за отчетный период адресную социальную помощь на сумму 2,9 млрд тенге получили 11,5 тысячи семей. Гарантированный социальный пакет назначен 16,1 тысячи детям в возрасте от года до шести лет.

Напомним, по данным управления экономики и бюджетного планирования, Жамбылская область находится на втором месте среди регионов страны по экономическому росту - 104,9 процента, что выше республиканского показателя, составляющего 103,9 процента. Объем производства в промышленности составил 105 процентов, в сельском хозяйстве - 100,1, строительстве - 107,3, объем сданного в эксплуатацию жилья - 116,4 процента, инвестиций — 111, объем торговли - 105,7 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7 процента увеличились показатели в сфере транспорта и логистики. По итогам трех кварталов текущего года среднемесячная заработная плата составила 184,4 тысячи тенге, увеличившись на 22,6 процента.

По данным облуправления финансов, доходы бюджета области составили 376 млрд тенге, увеличившись на 2,5%, собственные доходы – 76,4 млрд тенге, рост - 13,5%. По темпам освоения бюджета среди регионов Жамбылская область занимает второе место.

По итогам 11 месяцев ожидается положительная динамика по основным социально-экономическим показателям.