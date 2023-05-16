Среднемесячная зарплата выросла у актюбинцев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Среднемесячная номинальная зарплата выросла в Актюбинской области на 17,8 процента, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Бюро нацстатистики.

«Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью в первом квартале 2023 года составила 298 067 тенге. Прирост к первому кварталу прошлого года составил 17,8%. Индекс реальной заработной платы к первому кварталу 2022 года составил 98,2%», - сообщили в пресс-службе департамента.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в четвертом квартале 2022 года составили 142 550 тенге. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличение составило 11,1% по номинальным и снижение на 6,7% по реальным денежным доходам.

Индекс потребительских цен в Актюбинской области в апреле 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составил 104,6%. Цены на продовольственные товары выросли на 5,1%, непродовольственные товары - на 2,8% , платные услуги для населения – на 5,6%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в апреле 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года снизились на 10,5%.

Вместе с тем, численность безработных в первом квартале 2023 года составила 21,5 тысячи человек. Уровень безработицы составил 4,8% к численности рабочей силы. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных на конец апреля 2023 года составила 14 079 человек, или 3,2% к численности рабочей силы.