Среднемесячная зарплата костанайских врачей - более 500 тысяч тенге

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — С начала года заработная плата врачей в Костанайской области увеличена на 30%, на 20% - у среднего медперсонала. В регионе пока все также наблюдается дефицит кадров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В системе здравоохранения области сейчас трудятся 14,6 тыс. медработников, в том числе 1 900 врачей и 6 200 средних медицинских работников.

«Общий дефицит врачебных кадров по состоянию на октябрь 2022 года составляет 322 специалиста, в том числе специалистов, занимающихся лечебно-диагностической деятельностью – 240 человек. Наиболее острый дефицит сохраняется по специальностям: акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология, онкология, кардиология, невропатология, неонатология, фтизиатрия, инфекционные болезни. Количество остродефицитных специалистов – 62», - сообщил на совещании в областном акимате руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев.

Причем, вопрос дефицита кадров является острым как для городов, так и районов области. На сегодняшний день в области 563 врача предпенсионного и пенсионного возраста, это свыше 29%. С начала года 95 человек покинули область или страну.

В связи с нехваткой кадров ведомством проводится работа по подготовке или привлечению молодых специалистов. К примеру, на предстоящий 2022-2023 учебный год за счет средств местного бюджета размещен государственный образовательный заказ на подготовку 24 резидентов. Данная мера, как уверены в профильном ведомстве, предоставляет хорошую возможность в течение 2-3 лет пополнить отрасль специалистами узкого профиля.

«В регион прибыло 118 врачей, из них молодых выпускников – 59, со стажем из других регионов республики – 59. В областной центр прибыло – 42, в моногорода – 32, в сельскую местность – 44. Прибытие врачей продолжается, - добавил Данияр Джандаев. — Прибывшие в область врачи дополнительно мотивируются социальным пакетом в виде подъемных выплат. В 2022 году 51 врач получил подъемные из областного бюджета на сумму 103,5 млн тенге».

Сейчас местными властями ведется работа по увеличению суммы выплат для врачей всех специальностей в городской местности до 3,5 млн тенге, в сельской местности - до 5 млн тенге.

Вместе с тем, у молодых специалистов есть возможность получить подъемные и в рамках госпрограммы «С дипломом в село». Такой возможностью воспользовались девять врачей, льготным кредитом на приобретение жилья воспользовались два врача. За счет собственных средств медицинских организаций 42 врача получили подъемные пособия от принимающей организации на сумму 21,3 млн тенге.

«Наряду с выплатой подъемных проводится работа по обеспечению врачей жильем. Из 118 прибывших в этом году врачей 35 обеспечены ведомственным жильем. Оплата аренды жилья медицинскими организациями осуществляется 32 врачам. Как показала практика, благодаря этому область можно обеспечить специалистами. Вместе с тем, с начала года по поручению Главы государства, увеличена заработная плата в среднем на 30% врачам и на 20% - среднему медицинскому персоналу. В результате среднемесячная заработная плата врачей составляет 515 тыс. тенге, средних медработников - 279 тыс. тенге», - отметил Данияр Джандаев.