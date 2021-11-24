Среднемесячная зарплата актюбинцев превысила 209 тысяч тенге
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке во II квартале 2021года составили 112479 тенге. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличение составило 17,8% по номинальным и 8,9% по реальным денежным доходам.
Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец октября 2021года составила 9 тысяч человек, или 2% к составу рабочей силы.
«Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам за III квартал 2021 года составила 209731 тенге. Прирост к соответствующему периоду 2020 года составил 18,3%. Индекс реальной заработной платы к III кварталу 2020 года составил 108,4%», - говорится в сообщении пресс-службы департамента.
Индекс потребительских цен в октябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составил 107%. Цены на продовольственные товары повысились на 7,9%, непродовольственные товары - на 7,8%, платные услуги для населения – на 4,9%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в октябре 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года повысились на 37,2%.
Объем инвестиций в основной капитал в январе-октябре 2021 года составил 635 910, 2 млн тенге, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Объем розничной торговли за январь-октябрь 2021года составил 627 968, 3 млн тенге и увеличился на 1,9% по сравнению с январем-октябрем 2020 года. В то же время растет объем оптовой торговли, за 10 месяцев текущего года этот показатель составил 902 058, 9 млн тенге и увеличился на 6% по сравнению с январем-октябрем прошлого года.
Товарооборот области по взаимной торговле в январе-сентябре 2021 года составил 758 389, 2 тысяч долларов США и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 12,3%, в том числе экспорт – 238 646, 1 тысяч долларов США (на 11,9% больше), импорт – 519 743, 1 тысяч долларов США (на 12,5% больше).
Объем промышленного производства в январе-октябре 2021года составил 1 738 101, 1 млн. тенге в действующих ценах, что на 2,8% больше, чем в январе-октябре 2020года.
На 3,8 процентов уменьшился объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйств, составив 321 641, 3 млн тенге. В то же время растут объемы строительства - объем строительных работ (услуг) в январе-октябре 2021года составил 168 269, 7 млн тенге, что больше на 4,1%, чем в январе-октябре 2020 года.
Снизились показатели грузо- и пассажирооборота. На 13,7 процента уменьшился объем грузооборота в январе-октябре 2021года, составив 5 372, 8 млн ткм, объем пассажирооборота уменьшился на 43,5 процента по сравнению с прошлым годом.