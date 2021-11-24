Среднемесячная зарплата актюбинцев превысила 209 тысяч тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Среднемесячная номинальная зарплата актюбинцев за 3 квартал 2021 года составила 209731 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент статистики области.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке во II квартале 2021года составили 112479 тенге. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличение составило 17,8% по номинальным и 8,9% по реальным денежным доходам.

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец октября 2021года составила 9 тысяч человек, или 2% к составу рабочей силы.

«Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам за III квартал 2021 года составила 209731 тенге. Прирост к соответствующему периоду 2020 года составил 18,3%. Индекс реальной заработной платы к III кварталу 2020 года составил 108,4%», - говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Индекс потребительских цен в октябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составил 107%. Цены на продовольственные товары повысились на 7,9%, непродовольственные товары - на 7,8%, платные услуги для населения – на 4,9%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в октябре 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года повысились на 37,2%.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-октябре 2021 года составил 635 910, 2 млн тенге, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем розничной торговли за январь-октябрь 2021года составил 627 968, 3 млн тенге и увеличился на 1,9% по сравнению с январем-октябрем 2020 года. В то же время растет объем оптовой торговли, за 10 месяцев текущего года этот показатель составил 902 058, 9 млн тенге и увеличился на 6% по сравнению с январем-октябрем прошлого года.

Товарооборот области по взаимной торговле в январе-сентябре 2021 года составил 758 389, 2 тысяч долларов США и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 12,3%, в том числе экспорт – 238 646, 1 тысяч долларов США (на 11,9% больше), импорт – 519 743, 1 тысяч долларов США (на 12,5% больше).

Объем промышленного производства в январе-октябре 2021года составил 1 738 101, 1 млн. тенге в действующих ценах, что на 2,8% больше, чем в январе-октябре 2020года.

На 3,8 процентов уменьшился объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйств, составив 321 641, 3 млн тенге. В то же время растут объемы строительства - объем строительных работ (услуг) в январе-октябре 2021года составил 168 269, 7 млн тенге, что больше на 4,1%, чем в январе-октябре 2020 года.

Снизились показатели грузо- и пассажирооборота. На 13,7 процента уменьшился объем грузооборота в январе-октябре 2021года, составив 5 372, 8 млн ткм, объем пассажирооборота уменьшился на 43,5 процента по сравнению с прошлым годом.