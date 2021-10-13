Среднемесячная заработная плата в Жамбылской области составила 203,8 тысячи тенге

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Итоги социально-экономического развития за девять месяцев этого года рассмотрели в Таразе на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экономический рост в регионе за отчетный период составил 104,6 процента (республиканский показатель 104,1 процента). Объем производства в промышленности составил 105,5 процента, в сельском хозяйстве - 100,2 процента, строительстве 106,2 процента, объем сданного в эксплуатацию жилья 111 процентов, инвестиций - 111 процентов, а объем розничной торговли составил 105,3 процента», - рассказала руководитель облуправления экономики и бюджетного планирования Гульдана Жауынбекова.

По словам спикера, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 6 процентов увеличились показатели в сфере транспорта и логистики. По итогам двух кварталов среднемесячная заработная плата составила 203,8 тыс. тенге, увеличившись на 25,8 процента.

«Жамбылская область находится на третьем месте среди регионов по темпам экономического роста», - сказала Гульдана Жауынбекова.

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, акимы районов, которые участвовали в совещании в режиме видеоконференции, заверили, что по итогам полугодия наверстают упущенное.

«Показатели неплохие. Но нужно работать с удвоенной силой. Экономические показатели должны быть выше ста процентов и не ниже среднереспубликанских. Наша обязанность - не снижать темпов экономического развития региона. Никакие отговорки не принимаются. Акимы районов, руководители управлений обязаны ежедневно анализировать выполнение основных экономических индикаторов. Год уже подходит к концу, нужно в кратчайшие сроки решить все проблемы», - сказал глава региона, поручив усилить работу по наращиванию темпов роста экономики, привлечению инвестиций, созданию рабочих мест, сдерживанию роста цен на продовольственные товары.

По информации руководителя облуправления финансов Жаксылыка Сапаралиева, доходы областного бюджета составили 334,1 миллиарда тенге, увеличившись на 4 процента, собственные доходы - 70,7 миллиарда тенге, с ростом на 22,5 процента. Освоено 341,1 миллиарда тенге, что составляет 99,8 процента выделенных средств. По темпам освоения бюджета отстают Шуский и Жуалынский районы.

«Надо более эффективно осваивать выделенные деньги, умело использовать имеющиеся резервы», - потребовал аким области.