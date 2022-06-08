8 Июня 2022 16:18

Среднемесячная заработная плата в 2021 году в Казахстане составляла 250 тыс. тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среднемесячная номинальная заработная плата в 2021 году составляла 250 тыс. тенге. Впрочем, в зависимости от специальности и должности показатели разительно отличались. Зарплата руководителей и госслужащих достигала почти 448 тыс. тенге, в то время как зарплата работников АПК – менее 146 тыс. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников по итогам первого квартала текущего года достигла 285,4 тыс. тенге, покупательная способность заработных плат за год выросла на 12,7 %.

В целом за 2021-й среднемесячная заработная плата наемных работников составляла 250,3 тыс. тенге, покупательная способность СЗП по сравнению с 2020 годом выросла на 17,5 %.

В разрезе регионов заработная плата варьировалась от 187,5 тыс. тенге в Северо-Казахстанской области до 406,2 тыс. тенге в Атырауской области. Высокие зарплаты были отмечены в Мангистауской области (349,5 тыс. тенге) и столице (344,7 тыс. тенге).

Разрыв между заработными платами мужчин и женщин в РК последние два года (2020-2021 гг.) сокращается. Так, если в 2008 году СЗП у женщин была на 36,2 % ниже, чем у мужчин, а в период с 2009-го по 2019-й разница варьировалась от 30,5 % до 34,2 %, то уже в 2020 году, по официальных данным, разница сократилась до 25 %. В 2021 году среднемесячная номинальная заработная плата женщин в РК была на 21,7 % ниже, чем у мужчин.

Согласно отчету «Глобальный гендерный разрыв 2021» Всемирного экономического форума, миру потребуется почти 268 лет, чтобы преодолеть разрыв между мужчинами и женщинами с точки зрения экономического участия и возможностей. При этом в рейтинге по уровню экономического участия и возможностей женщин Казахстан занял 47-е место среди 156 стран с индексом 72,8 %.

Среднемесячная номинальная заработная плата мужчин в 2021 году составила 281,2 тыс. тенге, против 220,2 тыс. тенге у женщин. При этом покупательная способность заработных плат женщин растет быстрее – на 20,5 % в 2021 году, против 15,5 % у мужчин.

В большинстве регионов РК СЗП женщин ниже, чем у мужчин: так, самая большая разница не в пользу женщин наблюдается в нефтедобывающих регионах, Атырауской и Мангистауской областях: на 45,1 % и 44 % соответственно. Значительно меньше зарабатывают и женщины в Карагандинской области – на 27,8 % меньше, чем мужчины. Лишь в одном регионе – в Алматинской области – у женщин зарплаты выше, и лишь на 3,5 %. Еще в двух регионах – Жамбылской и Северо-Казахстанской областях – СЗП практически одинаковы, с разницей лишь на 0,2 %.

По группам занятий в 2021 году самые высокие среднемесячные номинальные заработные платы были у руководителей и государственных служащих: 447,8 тыс. тенге. Следом идут специалисты-профессионалы (291,9 тыс. тенге), а также операторы производственного оборудования, сборщики и водители (263,1 тыс. тенге).

Наименьшая номинальная СЗП наблюдалась у неквалифицированных рабочих (107,8 тыс. тенге), а также у фермеров и рабочих сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (145,5 тыс. тенге).