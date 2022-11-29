Среднемесячная заработная плата работников ТОО «Казфосфат» в Жамбылской области - 255,9 тыс. тенге

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы, поднятые работниками химических предприятий компании «Казфосфат», нашли положительное решение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, 23 ноября возникла конфликтная ситуация на Новоджамбульском фосфорном заводе (НДФЗ) в Жамбылской области. Работники НДФЗ, а также других филиалов компании, высказали требования по условиям труда и социальной защищенности сотрудников. По данному факту сформирована рабочая группа в составе руководителей цехов, представителей руководства области и отраслевых профсоюзов.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, на встречах работники химпредприятий подняли 14 вопросов по трудовым отношениям.

«В числе поднятых вопросов - ведение делопроизводства на казахском языке, повышение заработной платы, выделение средств на лечение, оздоровление, рассмотрение равных возможностей для сотрудников, занятых на работах с вредными условиями труда, повышение качества спецодежды и ее своевременная выдача. Поднимались также вопросы, связанные с перевозкой работников, обеспечение современными и комфортными транспортными средствами и другие. В результате всесторонней работы созданной рабочей группы и администрации товарищества на сегодняшний день поднятые вопросы решаются положительно. В частности, будет жестко контролироваться вопрос предоставления материалов на двух языках по желанию сотрудников», - пояснили в пресс-службе главы региона, отметив, что и ранее решение данных вопросов было на контроле руководства компании.

Касательно заработной платы, в ведомстве пояснили, что химпредприятие повышало заработную плату работникам с 1 января 2021 года на 10%, с 1 июля - на 15%. При этом средняя зарплата на всех предприятиях ТОО «Казфосфат» составила 216,5 тыс. тенге.

«В этом году с 1 января заработная плата работникам была повышена еще на 10%, а с 1 июля - на 10%. Среднемесячная заработная плата на данный момент составляет 255,9 тыс. тенге. Кроме того, в декабре этого года всем работникам будет выдана 13-я зарплата в размере 100% оклада. Отметим, что 13-ю зарплату 2021 года выдали в январе 2022 года».

В следующем году на предприятии планируют еще повысить зарплату своим работникам. С 1 января 2023 года заработная плата работников повысится на 50 тыс. тенге, с 1 июля – на 30 тыс. тенге. Ежегодно предприятие будет индексировать зарплату на уровне инфляции.

На балансе ТОО «Казфосфат» имеется лечебно-оздоровительный комплекс «Көктал». В 2023 году планируют заключить контракты еще с 4 санаториями, и сотрудники по желанию могут выбрать услуги санаториев.

В настоящее время в цехах ТОО «Казфосфат» выплачивается компенсация за вредные условия труда. С 2023 года все производственные цеха пройдут повторную аккредитацию, и в соответствии с требованиями законодательства работникам вновь будут утверждаться компенсации за вредные условия труда.

«Сотрудники ТОО «Казфосфат» полностью обеспечены рабочей одеждой и обувью. В дальнейшем будет детально изучен вопрос повышения качества спецодежды и будут приняты соответствующие меры. Заключен договор с автопарками по перевозке работников ТОО «Казфосфат». С января 2023 года будут запущены новые автобусы. До конца этого года появятся новые маршруты. Принимаются меры по оперативному и поэтапному решению также и других вопросов. Другие актуальные вопросы находятся на личном контроле руководства компании», - отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.

В настоящее время ситуация на предприятии стабильная. Завод работает в штатном режиме.