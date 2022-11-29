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Среднегодовой курс тенге в 2023 году прогнозируется на уровне 486 тенге за доллар

29 Ноября 2022, 12:36
Среднегодовой курс тенге в 2023 году прогнозируется на уровне 486 тенге за доллар

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экономисты Евразийского банка развития прогнозируют, что среднегодовой курс тенге в следующем году будет около 486 тенге за доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среднегодовой курс тенге в 2023 году сложится около 486 тенге за доллар. Это будет преимущественно связано с тем, что мы ожидаем снижения цен на нефть, соответственно – сокращение доходов от экспорта. В связи с этим курс тенге будет двигаться в таком направлении», - сообщила старший аналитик центра странового анализа дирекции по аналитической работе Айгуль Бердигулова в ходе онлайн-презентации макроэкономического прогноза ЕАБР на 2023 год.

На сегодня официальный (рыночный) курс Национального банка РК составляет 467,99 тенге за 1 доллар. Официальный курс тенге к доллару на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 29 ноября на 11:04 составил 468,80 тенге.


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